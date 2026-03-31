Киоун советует "Тоттенхэму" вернуть Франка

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун посоветовал "Тоттенхэму" вернуть Томаса Франка на должность главного тренера.

Выиграв только 13 из 38 своих матчей в "Тоттенхэме", в феврале Франк был уволен. На место Томаса пришел Игор Тудор, при котором результаты "шпор" только ухудшились.



В данный момент боссы "Тоттенхэма" определяются с заменой Тудору, покинувшему клуб по обоюдному согласию сторон, и Киоун предлагает "шпорам" поступить необычным образом.



"Не думаю, что они получили удовольствие от своего последнего тренера. Он пришел и был довольно резок насчет группы игроков".



"Это определенно не сработало. Возможно, стоит быть немного помягче?"



"Слушайте. Знаю, люди скажут, что вам никогда нельзя возвращаться, но Томасу Франку, возможно, стоит позволить вернуться в здание и сказать: "Окей, давайте попробуем взять себя в руки и продолжить, с чего мы остановились".



"Знаю, они потерпели ряд поражений при нем, но это все равно было гораздо лучше, нежели мы видели в последних матчах", — сообщил Киоун talkSPORT.