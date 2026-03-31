Игорь Тиаго. От прополки сорняков — к борьбе за звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги

"Брентфорд" в этом сезоне — команда, которая значительно превосходит ожидания. Потеряв летом двух лучших игроков линии атаки в лице Мбемо и Висса, "пчелы" не снизили свою результативность, потому что во вкус вошел бразилец Игорь Тиаго — одно из главных открытий сезона Премьер-Лиги.

У Игоря Тиаго есть все прямо сейчас. Левая нога, правая нога, удары головой, пенальти. 19 голов в Премьер-Лиге в этом сезоне, четыре разных способа их забить. И на него также обращено внимание всего мира. Он настолько хорош в этом сезоне, что участвует в споре бомбардиров наравне с Эрлингом Холандом, а также получил вызов в сборную Бразилии, сыграв 20 минут против французов в товарищеском матче.



Бразильцу пришлось ждать своего звездного часа 12 месяцев, после кошмарного первого года в Западном Лондоне, который был испорчен двумя травмами, ограничившими его участие всего восемью матчами после на тот момент рекордного для "Брентфорда" трансфера из "Брюгге" за 30 миллионов фунтов.



"Это удивительное время для меня", — говорит Тиаго, как он предпочитает себя называть. "После почти года травм. Я очень рад своему возвращению, своей игре и возможности помогать команде голами, а также хорошей игрой на поле". Лучшего возвращения в строй и быть не могло.



19 голов Тиаго в лиге — это результат, превзойденный в этом сезоне только Эрлингом Холандом, который обходит бразильца на данный момент на три забитых мяча. Норвежец также хотел бы вернуть себе "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, за которую он ранее традиционно сражался с Мохамедом Салахом. Но и сейчас, когда египтянин сдал в результативности, у него есть достойный конкурент.



"Мы, нападающие, всегда думаем об этом", — говорит он Daily Mail. — "Потому что наша работа — забивать голы. И я определенно думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром, безусловно. Все может случиться. Команда играет хорошо, мы усердно работаем, и мы постараемся добиться хорошего результата в этом сезоне".



Конечно, Холанд — сложный соперник в споре бомбардиров, но Тиаго — не тот футболист, которого могут смущать какие-то авторитеты. Все дело в его характере и пути в большой футбол. Это довольно интересная история. Его мечта стать футболистом зародилась в девять лет, когда он увидел, как играет его старший брат. Джуниор водил Тиаго на матчи и показывал ему, насколько прекрасен этот вид спорта. "Радость в его глазах…" — вспоминает он.



Его начало карьеры в Западном Лондоне было сильно омрачено двумя серьезными травмами колена в прошлом сезоне, из-за которых он сыграл всего восемь матчей без забитых голов.



Его семья родом из Гамы, города в центре страны, примерно в часе езды от столицы. Он начинал свою футбольную карьеру в Расилии, а первые шаги делал в небольшом клубе под названием "Гремио Осиденталь". Именно тогда он начал работать, где только мог. "Я начал играть в этом клубе и показывал хорошие результаты", — говорит он. "Тренер Серджио действительно верил в меня. Он видел, что у меня есть потенциал и что я хорош. В то время, поскольку я недолго играл в футбол, мои навыки были не так развиты, как у других детей моего возраста. Он работал над этим со мной. Я начал работать очень рано. Моими первыми работами были прополка участков земли, когда мне было около 11 или 12 лет. Я видел, как мой отец и дед делают это в полях, и я хотел быть похожим на своего отца, поэтому я тоже начал заниматься этим. Иногда соседи спрашивали меня: "Можешь прополоть мой двор?", и я зарабатывал за это около 50 реалов (7 фунтов). В то же время я играл в футзал. После обеда я ходил в школу, а по утрам либо помогал полоть сорняки, либо играл в футбол с друзьями. После школы я всегда бегал — каждый божий день".



Трагедия случилась, когда ему было 13 лет. Его отец, Вальтер, умер в возрасте всего 39 лет, и Тиаго был вынужден содержать свою мать, Марию Диву, которая работала дворником. "Это было очень трудное время для нас, дома стало очень тяжело", — говорит он. "Моей матери… ей стало тяжело. Мой отец был очень важным человеком для меня, потому что он был моей опорой. Обычно я не так много говорю о нем в интервью, мне это не нравится, но я думаю, что пришло время немного рассказать о нем".



"Он был тем, кто был для меня примером, и в тот момент, в тот период обучения, взросления как мужчины, лишиться его было огромной потерей для меня". Тиаго пришлось пережить смерть отца в возрасте всего 13 лет и работать, чтобы содержать свою мать.



Тиаго продолжил играть и работать. Вскоре после смерти отца он начал раздавать рекламные листовки супермаркетов по пятницам, иногда прогуливая школу ради этого, а также получал деньги за то, что носил продукты из супермаркета домой в строительной тачке, купленной для него соседом, с 6:30 до 15:30 по субботам, чтобы поддержать свою мать.



"Иногда у нас буквально не было денег на еду", — говорит он. На этом он не остановился. "Я также помогал своему дяде, который был каменщиком", — добавляет он. "Когда у него были строительные работы, я ходил с ним. Эти работы в детстве были очень важны для моего развития. Они научили меня ценить вещи, ценить тяжелый труд и мотивировали меня стремиться к тому, чего я достиг сегодня. После потери отца мне пришлось очень быстро повзрослеть, очень быстро стать более зрелым, и именно тогда я начал, в буквальном смысле, отдавать все силы футболу, а моя мать всегда меня поддерживала".



Однако после нескольких лет попыток и двух неудачных просмотров в клубе высшего дивизиона "Атлетико Паранаэнсе" его мотивация покинула его. Он вспоминает: "Моя мама увидела меня на диване, подошла и спросила: "Сынок, что ты делаешь?" Я никогда не сидел на диване, всегда тренировался, всегда что-то делал, чтобы играть.



Она сказала: "Ты не собираешься тренироваться? Ты больше не собираешься играть в футбол?" А я ничего не ответил. В тот момент я подумал: "Вау, я теряю свои мечты". Тогда я снова начал тренироваться. В тот же момент я вышел на пробежку. Я бегал так всю неделю, каждый день, от восьми до десяти километров. Каждый день".



Это был поворотный момент в жизни Тиаго. Он успешно прошел просмотр в местном клубе "Футбол Клуб Вере" и в 2018 году присоединился к их команде U-17. Его сильные выступления привлекли внимание гиганта — "Крузейро". Переломный момент в карьере Тиаго наступил, когда мать отругала его за то, что он весь день просидел на диване, и он снова начал тренироваться.



Он проделал путь от самых низов бразильского футбола до Премьер-Лиги. "Крузейро", четырехкратный чемпион Бразилии и двукратный чемпион Южной Америки, увидел в нем потенциал и взял его в свою команду U-20 в возрасте всего 17 лет. Оттуда его позвали в Европу: сначала болгарский "Лудогорец", затем "Брюгге", а теперь "Брентфорд".



Все это — за пять лет. "Моя карьера развивалась очень быстро", — говорит он. — "У меня не было той базовой подготовки, которая необходима спортсмену. Когда я совершал ошибки, это помогало мне расти, чтобы я мог стать сильнее сегодня. Потому что сегодня, если я и умею что-то делать, то это благодаря моим ошибкам тогда".



Этим летом в "Брентфорде" произошли многочисленные изменения: ушел тренер Томас Франк, капитан Кристиан Нергор, а также ключевые игроки Бриан Мбемо и Йоан Висса.



Был назначен новый тренер Кит Эндрюс, а такие игроки, как Тиаго, призванные восполнить пробел в 40 голов, образовавшийся после ухода Мбемо и Висса, еще осваивались в команде. Неудивительно, что многие считали "пчел" кандидатом на вылет.



Но "Брентфорд" посрамил всех скептиков и пессимистов и сейчас занимает седьмое место, находясь всего в двух очках от принципиального соперника по дерби Западного Лондона в лице "Челси". "Я думаю, нас сильно недооценивают. Наш состав — очень хорошая группа, потому что этого требует эта лига. То, что мы показываем на протяжении всей недели, никто не видит. Все работают, все посвящают себя делу, у всех одна цель. Если вы посмотрите на нашу раздевалку, ни у кого нет проблем с эго".



"Тщеславия не бывает". Эндрюс, который занял этот пост, перейдя с должности тренера по стандартным положениям, похвалил Тиаго на пресс-конференции, назвав его бескорыстным игроком, всегда ставящим команду на первое место, иногда в ущерб собственной игре. А для Тиаго его игра стала прямым результатом их крепких взаимоотношений.



"Наша связь — это настоящая связь, понимаете?" — говорит он об Эндрюсе. "Когда он говорит о том, что значит быть частью раздевалки, я думаю, это та самая бразильская теплота, то самое высокое уважение, та позитивная энергия, приятная энергия, постоянное присутствие с улыбкой на лице, с благодарностью".



"В раздевалке, где сосуществуют разные культуры, иногда люди замыкаются в себе. Я всегда улыбаюсь, я прихожу каждый день с улыбкой, потому что, когда я пришел, Егор Ярмолюк был парнем, который никогда не улыбался. Он даже ни с кем толком не разговаривал. А потом, после моего прихода, даже он начал смеяться, понимаете?"



"Все смотрят на меня и говорят: "Какая энергия, какой человек". Так что, я думаю, это я, способный привнести эту радость в раздевалку". Он также считает, что давление, связанное с ожиданиями от замены Айвену Тони, в качестве которой его изначально пригласили в прошлом сезоне, — это привилегия.



"Я не воспринимал это как давление, нет", — говорит он. "Думаю, это скорее из-за моей игры в "Брюгге": "Ого, он отлично играет, забивает голы, показывает хорошую игру". Это придало мне больше уверенности, зная, что клуб мне доверяет, что я могу заменить такого хорошего игрока, как он".



Тиаго только сейчас дебютировал за сборную Бразилии, которую возглавляет Карло Анчелотти, и, похоже, именно в Англии главный тренер найдет своего нападающего под номером 9. Соперниками Тиаго за эту футболку являются Ришарлисон, Матеус Кунья, Жоао Педро и Игорь Жезус, нападающий "Ноттингем Форест".



Следующая цель Тиаго — попадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026, и он непреклонен в том, чтобы сыграть на большом турнире. "Я всегда мечтал играть за Бразилию", — говорит Тиаго. — "Я всегда прошу Бога, чтобы, когда он заберет меня в национальную сборную, я не хотел идти туда просто так. Когда я туда попаду, я захочу остаться".



"Конкуренция очень высока, потому что это означает, что у нас очень сильная атака. И я хороший игрок. Это высококлассные игроки, соревнующиеся в Премьер-Лиге, где такая жесткая конкуренция. Мой момент придет. Я не тороплюсь, не грущу и не волнуюсь ни о чем, потому что знаю, что, когда придет мой момент, я знаю, что приду и останусь. Без сомнения. Я терпелив, я уверен в себе, и когда появится возможность, я буду готов ею воспользоваться и никогда ее не упущу".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru