Суд во Франции отклонил иск "Кардиффа" к "Нанту" на 100 млн. фунтов
Французский суд отклонил иск "Кардиффа" к "Нанту" более чем на 100 миллионов фунтов по делу о гибели нападающего Эмилиано Салы.
В январе 2019 "Кардифф", тогда выступавший в Премьер-Лиге, приобрел Салу у "Нанта" за рекордные для своего клуба 15 миллионов фунтов, однако Эмилиано так и не добрался до Туманного Альбиона, разбившись на легкомоторном самолете над Ла-Маншем.
Не получив игрока, с которым связывались большие надежды, "Кардифф" покинул Премьер-Лигу в том сезоне, впоследствии отказавшись расплачиваться за Салу и предъявив претензии "Нанту".
На протяжении семи последних лет "Кардифф" судился с "Нантом" в различных инстанциях, однако ни ФИФА, ни Спортивный арбитражный суд не заняли сторону валлийского клуба.
Как сообщает The Telegraph, аналогичным образом поступил и французский суд, где "Кардифф" требовал с "Нанта" превышающую 100 млн. фунтов компенсацию за понесенный ущерб.
Суд во Франции постановил, что "Кардифф" не понес репутационного ущерба и даже обязал ныне обитающий в Лиге Один клуб выплатить "Нанту" 480,000 евро (417,000 фунтов) за доставленные неудобства и возмещение судебных издержек.
30.03.2026 21:00
В эпоху, когда за Мудриков платят 100к, эти скупердяи судятся на крови и костях игрока из-за 15 миллионов
