Кейт высказался насчет ситуации Слота в "Ливерпуле"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт высказался насчет ситуации с главным тренером "красных" Арне Слотом.

В данный момент "Ливерпуль" занимает только пятое место в Премьер-Лиге, серьезно рискуя не попасть в Лигу Чемпионов, что подвергает Слота давлению.



Однако после благотворительного матча легенд "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" в минувшую субботу Кейт напомнил, что Юрген Клопп, предшественник Слота, тоже находился под давлением.



Кейт все еще надеется, что его соотечественник Слот сможет сделать этот сезон успешным с помощью выступления в Лиге Чемпионов.



"Думаю, будучи тренером "Ливерпуля", ты всегда находишься под давлением. Юрген сегодня здесь, и он это подтвердит — все показали, что очень его любили, но одновременно он должен был добиваться результатов. Не думаю, что для Арне это как-то по -другому, поэтому он знает, что должен добиваться результатов".



"Так было с момента его прихода, в его первом сезоне. И то же самое после победы в Премьер-Лиге".



"Будучи игроком, я тоже сталкивался с этим. Тебе всегда нужно добиваться результатов. Люди ожидают, что вы будете успешны. В клубе вроде "Ливерпуля" это обязательная вещь".



"Давление есть всегда, оно было и во времена Юргена. Сегодня он вернулся, и все увидели, что он по-настоящему расслаблен, потому что он больше не является тренером "Ливерпуля".



"Но я также думаю, все могли увидеть, какое влияние это оказывает, когда ты так долго трудишься тренером "Ливерпуля", хотя он и был очень успешен".



"Думаю, каждый тренер находится под большим давлением из-за необходимости добиваться успеха. Думаю, Арне должен гордиться своим успехом, которого он уже добился за столь короткое время работы в "Ливерпуле".



"Кто знает, "Ливерпуль" уже делал это прежде, не очень успешно выступая в лиге, но очень успешно выступая в Европе. Надеюсь, так будет и на сей раз", — цитирует Кейта Liverpool Echo.