75% фанатов против использования VAR в Премьер-Лиге

Три четверти фанатов команд Премьер-Лиги выступают против использования системы VAR в матчах английского первенства.

К такому выводу пришла Ассоциация футбольных болельщиков (Football Supporters' Association), опросив около 8,000 фанатов 20 команд Премьер-Лиги.



Согласно опросу, 75% фанатов выступают против VAR, а зашкаливающие 94% высказались против того, что эта технология делает просмотр футбола по телевизору приятнее.



"Результаты показывают, что большинство фанатов хотят убрать VAR. Все мы уже так давно живем с VAR, что убедились в ее негативном влиянии на игру".



"Люди раздражены, что это требует времени, раздражены точностью, раздражены тем, что пострадала спонтанность празднования голов".



"VAR лишает футбол того, чем ему положено быть, и лишает этих особенных моментов", — сообщил менеджер FSA Томас Конканнон BBC.