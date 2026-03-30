75% фанатов против использования VAR в Премьер-Лиге
Три четверти фанатов команд Премьер-Лиги выступают против использования системы VAR в матчах английского первенства.
К такому выводу пришла Ассоциация футбольных болельщиков (Football Supporters' Association), опросив около 8,000 фанатов 20 команд Премьер-Лиги.
Согласно опросу, 75% фанатов выступают против VAR, а зашкаливающие 94% высказались против того, что эта технология делает просмотр футбола по телевизору приятнее.
"Результаты показывают, что большинство фанатов хотят убрать VAR. Все мы уже так давно живем с VAR, что убедились в ее негативном влиянии на игру".
"Люди раздражены, что это требует времени, раздражены точностью, раздражены тем, что пострадала спонтанность празднования голов".
"VAR лишает футбол того, чем ему положено быть, и лишает этих особенных моментов", — сообщил менеджер FSA Томас Конканнон BBC.
30.03.2026 10:00
Кто эти дебилы которые видят негативное влияние, будем снова смотреть на 3-ех метровые офсайды и левые нырки в штрафной, очередной раз можно убедиться, что большинство фанатов футбола отбитые на голову
