Хенесс подтвердил, что "Пэлас" не отпустил Гласнера в "Баварию"

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что Оливер Гласнер получил бы работу в Мюнхене, если бы "Кристал Пэлас" отпустил своего главного тренера.

В концовке сезона 2023/24 ходили упорные слухи об интересе "Баварии" к Гласнеру, который лишь несколькими месяцами ранее возглавил "Пэлас".



В итоге "Пэлас" заблокировал уход Гласнера, который в следующем сезоне принес лондонскому клубу Кубок Англии, а "Бавария", перебрав еще несколько вариантов, назначила бывшего капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани, который трудится в Мюнхене до сих пор.



"Он (Компани) был четвертым или пятым кандидатом, с которым мы поговорили. Думаю, перед ним были Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и Томас Тухель, а также Оливер Гласнер, который бы перешел к нам, если бы "Кристал Пэлас" отпустил его", — сообщил Хенесс Kicker.



Добавим, в конце этого сезона Гласнер все-таки покинет "Пэлас". Австрийский специалист решил не продлевать свой истекающий контракт.