Хенесс: "Если Исак стоит 150 миллионов, то Кейн — 250"

Почетный президент немецкой "Баварии" Ули Хенесс заявил, что оценивает Харри Кейна в 250 миллионов евро (218 млн. фунтов), если сравнивать капитана сборной Англии с нападающим "Ливерпуля" Александером Исаком.

Кейн демонстрирует впечатляющую результативность с момента своего перехода из "Тоттенхэма" летом 2023, забив свои первые 100 голов за "Баварию" в 104 матчах.



Хенесс признает, что покупка Кейна у "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро была рискованной, однако Ули очень доволен Харри и считает, что тот значительно подорожал, учитывая реалии трансферного рынка.



"Это было немного рискованно. Но он играл невероятно хорошо за нас в последние годы. Если рассматривать соотношение цены и качества, то я бы сказал, что он стоит 150 миллионов".



"Но затем ты видишь, что Александер Исак обошелся "Ливерпулю" в 150 миллионов. Если он стоит 150 миллионов, тогда Харри стоит 250 миллионов", — сообщил Хенесс Kicker.