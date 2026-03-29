Инкапье досрочно возвращается в "Арсенал"

Пьеро Инкапье Защитник Пьеро Инкапье досрочно возвращается в "Арсенал" из сборной Эквадора по причине возникших проблем со здоровьем.

В минувшую пятницу Инкапье поучаствовал в товарищеском матче сборной Эквадора против Марокко (1:1), будучи замененным на Первиса Эступиньяна на 72-й минуте.

В ближайший вторник эквадорцы сыграют против Голландии, однако Инкапье на этот матч не останется. Как сообщает Football.London, 24-летний защитник уже направляется назад в Лондон, где будет осмотрен медицинской службой "Арсенала".

Таким образом, Инкапье пополнил внушительный список потерь "Арсенала" в этот международный перерыв. От поездок или выступлений за свои сборные были вынуждены отказаться Юрриен Тимбер, Габриэль Магальяэс, Вильям Салиба, Мартин Эдегор, Эберечи Эзе, Леандро Троссард, Деклан Райс и Букайо Сака, а Нони Мадуэке получил травму колена в матче англичан против Уругвая.





Автор mihajlo   

Дата 29.03.2026 16:00

  lahmatyj 29.03.2026 16:22
    >где будет осмотрен медицинской службой "Арсенала".

    Звучит как приговор.

  closer 29.03.2026 16:07
    Мигель хуета дал указание не потеть в сборных
    АПЛ хочет сучка

