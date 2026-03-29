Фернандеш назвал Фернандеша своим кумиром
Полузащитник "Вест Хэма" Матеуш Фернандеш заявил, что его главным примером для подражания в сборной Португалии является капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.
В этот международный перерыв Матеуш был награжден своим первым в карьере вызовом в португальскую сборную.
Свидетельство прогресса Матеуша также является тот факт, что ранее в марте появились слухи, связывающие 21-летнего полузащитника с переходом в "Юнайтед".
Как раз за "Юнайтед" выступает Бруну Фернандеш, которого Матеуш уже много лет считает своим кумиром.
"Прямо сейчас главным примером для подражания в сборной для меня является Бруну, учитывая то, каким игроком он является".
"Еще когда я был в "Спортинге", я следил за ним и старался учиться у него. Он играет в той же лиге, что и я, у него большой опыт в сборной, и я стараюсь много смотреть его игру в Премьер-Лиге. Несомненно, он выделяется для меня", — сообщил Матеуш A Boal.
29.03.2026 11:00
Все комментарии к этой новости
