Агент Бернарду Силвы договаривается с "Барселоной"

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы капитана "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, договаривается о переходе своего клиента в испанскую "Барселону".

Контракт Силвы истекает в конце сезона, и все идет к тому, что Бернарду покинет "Сити" свободным агентом. В данный момент стороны даже не обсуждают продление сотрудничества.



По информации Sport, Силва собирается продолжить карьеру в "Барселоне", чей переизбранный президент Жоан Лапорта находится в отличных отношениях с Мендешем, и тот уже лоббирует переход 31-летнего полузащитника сборной Португалии.



Несмотря на то, что Силва будет доступен безо всякой компенсации, нужно преодолеть ряд препятствий, чтобы этот трансфер стал возможен. Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик должен найти место для Бернарду в своей команде, а спортивный директор Деку — в зарплатой ведомости.



Добавим, Силва сыграл 449 матчей за "Сити" после своего перехода из "Монако" в 2017 году. На старте этого сезона Бернарду был назначен капитаном "горожан".