Восемь игроков покинули расположение сборной Англии

Сразу восемь игроков, включая Деклана Райса и Букайо Сака из "Арсенала", покинули расположение сборной Англии.

В этот международный перерыв главный тренер англичан Томас Тухель вызвал 35 игроков, причем 11 из них он разрешил пропустить матч против Уругвая и прибыть только на поединок с Японией.



Как раз Райс и Сака были в числе этих 11 игроков, но после осмотра медицинским персоналом сборной в субботу оба вернулись свой клуб. Также Тухель отправил домой Аарона Рамсдейла, Фикайо Томори, Адама Уортона и Доминика Калверт-Левина.



Дополняют список Нони Мадуэке, который травмировал колено против Уругвая, и Джон Стоунс, который получил повреждение на последней тренировке англичан перед игрой на "Уэмбли" в минувшую пятницу (1:1).



Таким образом, как отмечает Daily Mail, на товарищеский матч против Японии в ближайший вторник у Тухеля осталось 27 игроков.