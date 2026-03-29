Тухель обеспокоен травмой Мадуэке

Наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что обеспокоен травмой колена вингера "Арсенала" Нони Мадуэке.

Мадуэке был вынужденно заменен в первом тайме товарищеского матча англичан против Уругвая в пятницу вечером (1:1), а с "Уэмбли" уезжал со специальной защитой на своем левом колене.



Теперь Мадуэке рискует стать головной болью "Арсенала", чья медицинская служба определит степень повреждения Нони.



"Конечно, я обеспокоен, потому что, думаю, он реально влиял на игру. Он хорошо начал, он был полон энергии, он рвался в бой".



"Такая команда, как Уругвай, часто играет персонально, и благодаря Нони мы могли обыгрывать один в один и создавать пространство. Он мог бы быть ключевым игроком, и он им был".



"Это очень грустно. Надеюсь, травма не окажется серьезной", — цитирует Тухеля The Independent.