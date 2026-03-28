Хендерсон заверил, что сборная Англии поддержит Уайта

Полузащитник "Брентфорда" Джордан Хендерсон заверил, что игроки сборной Англии поддержат защитника "Арсенала" Бена Уайта, освистанного фанатами.

Накануне Уайт впервые за четыре года сыграл за сборную Англии, поучаствовав в товарищеском матче против Уругвая, однако выход Бена на замену на 69-й минуте сопровождался свистом с трибун "Уэмбли".



После ничьей 1:1, в которой Уайт забил единственный гол, Хендерсон, который сам был освистан после отъезда в Саудовскую Аравию, пообещал, что Бен не будет брошен в возникшей ситуации.



"Будучи партнерами по команде, мы всегда готовы оказать поддержку. Я сам проходил через это, но это неотъемлемая часть выступлений за сборную Англии".



"Некоторые из фанатов, наверное, даже не знают, почему они свистят. Они слышат, что говорится в медиа, и часто оказывается, что сказанное в медиа не является правдой".



"Не так много людей знает все детали случившегося в Катаре, и мы разберемся с этим внутри коллектива. Бен хорошо держится с момента своего возвращения, и мы, будучи его партнерами по команде, поддержим его", — цитирует Хендерсона BBC.