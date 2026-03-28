Матерации призвал Тонали проявить преданность "Ньюкаслу"

Легенда итальянского футбола Марко Матерации призвал своего соотечественника Сандро Тонали проявить преданность "Ньюкаслу".

Согласно слухам, Тонали всерьез помышляет о расставании с "Ньюкаслом" грядущим летом и даже имеет "джентльменскую договоренность" насчет беспрепятственного ухода из клуба, если "сороки" не попадут в еврокубки.



Однако Матерацци спешит напомнить Тонали, что "Ньюкасл" не бросил в беде Сандро, когда тот схлопотал 10-месячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки.



"Сандро Тонали может играть за любую команду в Италии и Англии, но он должен решить, хочет ли остаться в "Ньюкасле", потому что они поверили в него. Город, фанаты и клуб поверили в него и всегда оставались на его стороне".



"Об этом он тоже должен подумать, а не только о том, может ли он играть за "Арсенал", "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед". Я бы хотел, чтобы он остался в "Ньюкасле" и оставил свой след", — цитирует Матерацци Goal.