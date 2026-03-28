"Юнайтед" уже работает над приобретением Тонали

"Манчестер Юнайтед" уже работает над приобретением полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

В своем свежем выпуске на ютуб-канале журналист Фабрицио Романо поведал, что и "Юнайтед", и "Манчестер Сити" ставит перед собой цель укрепить центр поля грядущим летом.



И если целью номер один "Сити" среди полузащитников является Эллиот Андерсон из "Ноттингем Форест", то "Юнайтед" больше сосредоточен на Тонали.



По словам Романо, "Юнайтед" "упорно трудится" над приобретением 25-летнего игрока сборной Италии, за которого "Ньюкасл" готов попросить около 100 миллионов фунтов.



Тонали выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Милана" в 2023 году и также вызывает интерес со стороны "Арсенала".