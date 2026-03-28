Тухель расстроен, что "Уэмбли" освистал Уайта

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель расстроен, что защитник "Арсенала" Бен Уайт был освистан во время товарищеского матча против Уругвая (1:1).

Накануне вечером Уайт впервые за четыре последних года сыграл за сборную Англии. Выход Бена на замену во втором тайме сопровождался гулом негодования со стороны трибун "Уэмбли".



Долгое время Уайт отказывался от выступлений за сборную, однако Тухель находит такое отношение фанатов несправедливым и обещает, что и дальше будет доверять Бену, который забил единственный гол англичан против Уругвая.



"Мне сказали, что его освистали. Вообще-то, я сам этого не слышал во время игры, потому что был занят заменами и инструкциями. Я этого не слышал, так что это не может быть большинство".



"Был кое-какое свист и смешанные реакции, насчет чего я расстроен, потому что мы, конечно, защищаем своих игроков, и он превосходно себя вел во время этого сбора, заслужив возможность сыграть".



"Он заслужил возможность выйти в старте и почти забил победный для нас гол, но я знаю, что подобное случалось и с другими игроками здесь (на "Уэмбли")".



"Ему нужно стойко это принять. Мы всегда будем защищать его, и, надеюсь, это останется позади, потому что он готов написать новые главы своей истории, а мы готовы дать ему возможность для этого. Надеюсь, все смогут двигаться дальше", — цитирует Тухеля The Independent.