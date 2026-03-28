Угарте избежал удаления за две желтые карточки

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте избежал удаления в матче за сборную Уругвая против Англии, несмотря на две показанные желтые карточки.

Накануне вечером Англия и Уругвай сыграли вничью 1:1 на "Уэмбли", показав довольно скучный футбол.



Одним из самых запоминающихся моментов этого товарищеского матча стало неудаление Угарте за два "горчичника", предъявленных Мануэлю во втором тайме.



Свою первую желтую карточку Угарте получил за грубый фол против Коула Палмера, вторую — за несогласие с немецким рефери Свеном Яблонски.



Как сообщает BBC, позже четвертый арбитр попытался замести следы, объяснив, что вторая желтая карточка Угарте была "отменена".



При этом статистика Opta говорит о том, что в первом эпизоде Яблонски показал желтую карточку не Угарте за фол на Палмере, а Хосе Марии Хименесу за несогласие, а второй "горчичник Мануэля на самом деле был его единственным в матче.



"Они выдумывают на ходу. Как будто мы не видел того, что видели", — высказался в эфире ITV легенда "Арсенала" Ян Райт.



