Мадуэке получил травму против Уругвая

Вингер "Арсенала" Нони Мадуэке получил травму колена в товарищеском матче за сборную Англии против Уругвая.

Мадуэке был заменен уже на 38-й минуте ничейного для англичан матча против Уругвая на "Уэмбли" накануне вечером (1:1).



После матча Мадуэке был замечен со специальной защитой на левом колене и теперь рискует пропустить не только матч англичан против Японии в следующий вторник, но и ближайшие игры "Арсенала".



Добавим, свой следующий матч "Арсенал" проводит против "Саутгемптона" в Кубке Англии 4 апреля. В этом сезоне Мадуэке забил семь голов за "канониров" во всех соревнованиях.



