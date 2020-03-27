Моуриньо отвергнет "Ньюкасл"

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуриньо готов отвергнуть интерес "Ньюкасла".

В данный момент "Ньюкасл" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а из Лиги Чемпионов "сороки" с треском вылетели, уступив "Барселоне" в 1/8 финала со счетом 3:8 по сумме двух матчей.



Неудачно складывающийся сезон наводит боссов "Ньюкасла" на мысли о расставании со своим нынешним тренером Эдди Хау, на замену которому "сороки" присмотрели Моуриньо.



Также к Моуриньо существует интерес из Саудовской Аравии, однако экс-наставник "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" планирует остаться в "Бенфике", утверждает O Jogo.



Моуриньо уже подтвердил руководству "Бенфики" свои намерения и сейчас занят планированием на следующий сезон, в котором его целью будет победа в португальском первенстве.