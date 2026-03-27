Вингер Матис Тель не помышляет об уходе из "Тоттенхэма" грядущим летом.

"Тоттенхэм" только прошлым летом выкупил Теля у "Баварии" за 30 миллионов фунтов после шести месяцев аренды.



Как и для всего "Тоттенхэма", для Теля этот сезон складывается непросто. Матис лишь девять раз попадал в стартовый состав "шпор" в рамках Премьер-Лиги, забив три гола.



Также Тель не был заявлен "Тоттенхэмом" на Лигу Чемпионов, а недавно 20-летний француз назвал Премьер-Лигу "скучной".



На фоне этого появились слухи, что Тель может вернуться в Германию, однако журналист Бен Джейкоб утверждает, что в данный момент Матис не помышляет о смене клуба.



Тель чувствует, что находится в долгу перед "Тоттенхэмом", и сосредоточен лишь на том, чтобы помочь своему клубу избежать вылета из Премьер-Лиги.