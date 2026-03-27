Рой Ходжсон возглавил "Бристоль Сити"

Бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон вернулся к работе, возглавив клуб Чемпионшипа "Бристоль Сити" на временной основе.

Ходжсон, которому в августе исполнится 79 лет, находился без работы с февраля 2024, когда он освободил место для Оливера Гласнера в "Кристал Пэлас".



В "Бристоль Сити", который занимает 16-е место в Чемпионшипе, Ходжсон заменил уволенного Герхарда Штрубера и проведет оставшиеся семь матчей сезона.



Именно "Бристоль Сити" в 1982 году стал первым английским клубом в тренерской карьере Ходжсона.



Всего Ходжсон поработал с 17 различными клубами и четырьмя различными сборными, включая Англию, которую он тренировал с 2012 по 2016 год.