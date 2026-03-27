Тухель объяснил, почему не вызвал Трента

Трент Александер-Арнольд Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд не был вызван в национальную команду.

Трент не вызывается в английскую сборную с июня прошлого года. На сей раз Тухель предпочел экс-игроку "Ливерпуля" Бена Уайта из "Арсенала", и Томас понимает, что его выбор может выглядеть несправедливым.

"Это просто выбор. Спортивный выбор. Возможно, сложный выбор. Возможно, до какой-то степени несправедливый".

"Выбор был сделан в пользу Уайта, потому что я видел его игру в финале (Кубка Лиги) и в матче Лиги Чемпионов перед этим, он снова был собой прежним. Это было возможностью встретиться с ним лично".

"Я и так знаю, что Трент может дать нам, поэтому выбор был сделан в пользу Бена и Тино Ливраменто. Я сохранил доверие к парням, включая также Джеда Спенса, которые хорошо себя проявили во время сборов в сентябре, ноябре, декабре".

"Я знаю, что возникает шумиха, когда оставляешь за бортом игрока вроде Трента. Мы созвонились, и я попытался объяснить ситуацию. Ему просто нужно смириться с этим", — цитирует Тухеля Sky Sports.





Дата 27.03.2026 11:00

