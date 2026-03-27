"Юнайтед" сделает запрос по Тонали после окончания сезона

После окончания сезона "Манчестер Юнайтед" сделает официальный запрос насчет полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

Как известно, грядущим летом "Юнайтед" нужно будет заменить покидающего клуб Каземиро. На эту роль "красные дьяволы" присмотрели Тонали, Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" и Адама Уортона из "Кристал Пэлас".



По информации Daily Mail, из этой тройки именно Тонали является главной целью "Юнайтед". "Дьяволы" очень бы хотели заполучить Андерсона, но ожидают, что Эллиот достанется их соседям из "Манчестер Сити".



Примечательно, что свою поддержку в пользу варианта с Тонали выразил Бруну Фернандеш, и "Юнайтед" готов к этому прислушаться, особенно если это поможет удержать своего португальского капитана.



"Ньюкасл" осведомлен о намерениях "Юнайтед" и ожидает официального старта переговоров, однако "сороки" находятся в сильной позиции, потому что у 25-летнего итальянца остается еще три года по контракту плюс опция продления на 12 месяцев.



Что касается капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, то на него "Юнайтед" не претендует, вопреки слухам.