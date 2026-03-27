Тухель: "Уайту нужно прояснить ситуацию"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что защитнику "Арсенала" Бену Уайту нужно "прояснить ситуацию" для своих партнеров по национальной команде.

Уайт был недоступен для вызова в сборную Англии после того, как со скандалом покинул расположение национальной команды в Катаре перед ЧМ-2022.



По слухам, у Уайта случился конфликт со Стивом Холландом, ассистентом предшественника Тухеля в лице Гарета Саутгейта.



Однако в этот международный перерыв Уайт согласился вернуться в сборную, и Тухель хочет, чтобы между 28-летним защитником и другими игроками не осталось недомолвок.



"Думаю, каждый заслуживает второй шанс. Я точно не знаю, что произошло. Я не был на 100 процентов заинтересован в этом, потому что хотел начать с чистого листа".



"Когда я спросил Бена, готов ли он играть за меня и за сборную Англии, он сразу же и без колебаний ответил, что был бы счастлив делать это. Он отчаянно хотел вернуться".



"Думаю, это необходимо, чтобы он прояснил ситуацию со своими партнерами по команде, и я думаю, он сделает это, когда прибудут игроки, с которыми он был на Чемпионате Мира", — цитирует Тухеля BBC.