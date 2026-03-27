Тухель: "Уайту нужно прояснить ситуацию"

Бен Уайт Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что защитнику "Арсенала" Бену Уайту нужно "прояснить ситуацию" для своих партнеров по национальной команде.

Уайт был недоступен для вызова в сборную Англии после того, как со скандалом покинул расположение национальной команды в Катаре перед ЧМ-2022.

По слухам, у Уайта случился конфликт со Стивом Холландом, ассистентом предшественника Тухеля в лице Гарета Саутгейта.

Однако в этот международный перерыв Уайт согласился вернуться в сборную, и Тухель хочет, чтобы между 28-летним защитником и другими игроками не осталось недомолвок.

"Думаю, каждый заслуживает второй шанс. Я точно не знаю, что произошло. Я не был на 100 процентов заинтересован в этом, потому что хотел начать с чистого листа".

"Когда я спросил Бена, готов ли он играть за меня и за сборную Англии, он сразу же и без колебаний ответил, что был бы счастлив делать это. Он отчаянно хотел вернуться".

"Думаю, это необходимо, чтобы он прояснил ситуацию со своими партнерами по команде, и я думаю, он сделает это, когда прибудут игроки, с которыми он был на Чемпионате Мира", — цитирует Тухеля BBC.





Автор mihajlo   

Дата 27.03.2026 08:00

