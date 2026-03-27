У Тонали есть "джентльменская договоренность" насчет ухода из "Ньюкасла"
Полузащитник Сандро Тонали с высокой вероятностью покинет "Ньюкасл" грядущим летом, если "сороки" не попадут в еврокубки.
Как утверждает местное издание The Shields Gazette в эксклюзивном материале, у Тонали и его представителей есть так называемая "джентльменская договоренность" с "Ньюкаслом".
Это договоренность позволяет Тонали беспрепятственно покинуть "Ньюкасл" в летнее трансферное окно, если "сорокам" не удастся квалифицироваться в еврокубки.
Источник утверждает, что даже Лиги Конференций "Ньюкаслу" может оказаться недостаточно для того, чтобы убедить Тонали остаться. Только попадание в Лигу Чемпионов, что уже почти невозможно, или Лигу Европы позволит "сорокам" реально рассчитывать на сохранение Сандро.
За ситуацией вокруг 25-летнего игрока сборной Италии следит целый ряд больших клубов, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
При этом на "Сент-Джеймс Парк" не хотят повторения саги с Александером Исаком и надеются, что вопрос с будущим Тонали будет улажен вскоре после окончания сезона.
27.03.2026 07:00
Просмотров: 245
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: