У Тонали есть "джентльменская договоренность" насчет ухода из "Ньюкасла"

Полузащитник Сандро Тонали с высокой вероятностью покинет "Ньюкасл" грядущим летом, если "сороки" не попадут в еврокубки.

Как утверждает местное издание The Shields Gazette в эксклюзивном материале, у Тонали и его представителей есть так называемая "джентльменская договоренность" с "Ньюкаслом".



Это договоренность позволяет Тонали беспрепятственно покинуть "Ньюкасл" в летнее трансферное окно, если "сорокам" не удастся квалифицироваться в еврокубки.



Источник утверждает, что даже Лиги Конференций "Ньюкаслу" может оказаться недостаточно для того, чтобы убедить Тонали остаться. Только попадание в Лигу Чемпионов, что уже почти невозможно, или Лигу Европы позволит "сорокам" реально рассчитывать на сохранение Сандро.



За ситуацией вокруг 25-летнего игрока сборной Италии следит целый ряд больших клубов, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



При этом на "Сент-Джеймс Парк" не хотят повторения саги с Александером Исаком и надеются, что вопрос с будущим Тонали будет улажен вскоре после окончания сезона.