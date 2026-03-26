Хенесс заявил, что "Бавария" не продаст Олисе в "Ливерпуль"

Почетный президент немецкой "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб не продаст вингера Майкла Олисе в "Ливерпуль".

В минувший понедельник Мохамед Салах объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона, и сразу же появились слухи, что "красные" рассматривают Олисе в качестве своей цели номер один на замену 33-летнему египтянину.



Однако Хенесс исключает переход Олисе в "Ливерпуль" и вообще сомневается, что чемпионы Премьер-Лиги смогли бы себе позволить экс-игрока "Кристал Пэлас".



"Ливерпуль" и так потратил 500 миллионов евро в этом году, и они проводят очень слабый сезон. Мы не будем участвовать в том, чтобы помочь им играть лучше в следующем году", — цитирует Хенесса talkSPORT.