Хенесс заявил, что "Бавария" не продаст Олисе в "Ливерпуль"
Почетный президент немецкой "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб не продаст вингера Майкла Олисе в "Ливерпуль".
В минувший понедельник Мохамед Салах объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона, и сразу же появились слухи, что "красные" рассматривают Олисе в качестве своей цели номер один на замену 33-летнему египтянину.
Однако Хенесс исключает переход Олисе в "Ливерпуль" и вообще сомневается, что чемпионы Премьер-Лиги смогли бы себе позволить экс-игрока "Кристал Пэлас".
"Ливерпуль" и так потратил 500 миллионов евро в этом году, и они проводят очень слабый сезон. Мы не будем участвовать в том, чтобы помочь им играть лучше в следующем году", — цитирует Хенесса talkSPORT.
26.03.2026 21:00
Значит отдаст.
