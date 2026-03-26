"Юнайтед" включил Льюис-Скелли в свой шорт-лист

"Манчестер Юнайтед" включил защитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли в шорт-лист своих целей на летнее трансферное окно.

Грядущим летом "Юнайтед" собирается укрепить левый фланг обороны, потому что сейчас у "красных дьяволов" нет адекватной замены Люку Шоу.



По информации Sky Sports, в шорт-листе "Юнайтед" из левых защитников значатся Льюис Холл из "Ньюкасла", Натаниэль Браун из "Айнтрахта" и как раз Льюис-Скелли.



Льюис-Скелли только прошлым летом заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2030 года, однако в этом сезоне Майлс вчистую проигрывает конкуренцию Пьеро Инкапье и Риккардо Калафьори.



В этом сезоне Льюис-Скелли отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги. Это отразилось на том, что 19-летний защитник не был вызван в сборную Англии на этот международный перерыв.



Льюис-Скелли является собственным воспитанником "Арсенала", поэтому все деньги с продажи Майлса были бы зачтены в качестве чистой прибыли с точки зрения правил финансового фейр-плей.