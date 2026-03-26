Жоан Гарсия считает Райю лучшим голкипером в мире

Давид Райя Голкипер испанской "Барселоны" Жоан Гарсия назвал Давида Райю из "Арсенала" лучшим игроком в мире на своей позиции.

В этот международный перерыв Гарсия впервые получил вызов в сборную Испании, которая проведет товарищеские матчи против Сербии и Египта.

Ожидается, что ворота испанской сборной на ЧМ-2026 будет защищать Унаи Симон из "Атлетика", однако Гарсия считает лучшим другого своего партнера по национальной команде.

"Лучший голкипер в мире? Я чувствую, что прямо сейчас это Давид Райя. Он проводит великолепный сезон в Премьер-Лиге".

"Он справляется с огромным давлением при стандартных положениях, он так работает ногами... Он играет на очень высоком уровне, и мне по-настоящему нравится наблюдать за ним", — цитирует Гарсию talkSPORT.





Дата 26.03.2026 16:00

