Жоан Гарсия считает Райю лучшим голкипером в мире
Голкипер испанской "Барселоны" Жоан Гарсия назвал Давида Райю из "Арсенала" лучшим игроком в мире на своей позиции.
В этот международный перерыв Гарсия впервые получил вызов в сборную Испании, которая проведет товарищеские матчи против Сербии и Египта.
Ожидается, что ворота испанской сборной на ЧМ-2026 будет защищать Унаи Симон из "Атлетика", однако Гарсия считает лучшим другого своего партнера по национальной команде.
"Лучший голкипер в мире? Я чувствую, что прямо сейчас это Давид Райя. Он проводит великолепный сезон в Премьер-Лиге".
"Он справляется с огромным давлением при стандартных положениях, он так работает ногами... Он играет на очень высоком уровне, и мне по-настоящему нравится наблюдать за ним", — цитирует Гарсию talkSPORT.
26.03.2026 16:00
Просмотров: 64
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: