Джо Коул раскритиковал владельцев "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул раскритиковал владельцев лондонского клуба и предупредил их насчет возможного исхода звезд.

При своих новых владельцах "Челси" избрал стратегию по приглашению лучших молодых игроков, тогда как борьба за трофеи отошла на второй план.



Коул чувствует, что этим расстроены не только фанаты, но и лучшие игроки "Челси" вроде Коула Палмера.



"Насчет эры Романа Абрамовича вы можете говорить, что пожелаете, но тогда все было заточено под одну вещь — выигрывать трофеи".



"В приоритете было футбольное поле. При Романе "Челси" хотел лучших тренеров, что мы могли заполучить, и лучших игроков, что мы могли заполучить. Идея была в том, чтобы стараться выиграть каждый матч и каждый трофей".



"Когда этого не происходило, мы меняли тренера, что могло быть хаотично, и мы меняли игроков. Мы продавали их, если нужно было".



"Все вы знаете, что происходило, верно? А теперь пришли новые владельцы, которые изначально потратили много денег, потратили впустую, по моему мнению, не сумев привести правильных игроков".



"Было потрачено более 1 миллиарда фунтов с мыслью о том, что эти парни будут развиваться, и некоторые из них станут отличными игроками".



"Но фанаты "Челси" расстроены, потому что не чувствуют, что они на что-нибудь претендуют, и они реально не претендуют".



"Вы покупаете игроков не для того, чтобы выигрывать футбольные матчи, вы покупаете игроков как активы, но даже это не работает".



"Вы управляете клубов как бизнесом, и фанаты знают, когда им лгут, когда их фактически обманывают".



"Понимаете, что я имею ввиду? По сути владельцы говорят: "Мы будем покупать игроков помоложе, а успех может быть или не быть".



"Фанатам это не нравится, но это хотя бы честное отношение. "Челси" не пытается конкурировать с "Манчестер Сити" и "Арсеналом", потому что не может. Как можно конкурировать с такими приобретениями? Они этого не могут. В данный момент "Манчестер Сити" и "Арсенал" далеко впереди".



"Лучшие игроки "Челси" разочарованы. Поставьте себя на их место. Будь вы Коулом Палмером, вы бы думали: "Что здесь творится? Я могу пойти и играть за любую команду в мире", — цитирует Коула Metro.