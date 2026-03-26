Постекоглу поведал, как "Форест" уволил его сразу после матча

Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу вспомнил, как его уволили сразу после матча против "Челси".

Постекоглу продержался в "Форест" только 39 дней, будучи уволенным через 18 минут после окончания проигранного домашнего матча против "Челси" 18 октября (0:3).



Постекоглу даже не успел дать послематчевую пресс-конференцию, в статусе безработного на некоторое время застряв на "Сити Граунд".



"Я не рассказывал эту историю, но это было жестоко, приятель. Меня буквально уволили сразу после матча".



"Я знал, что это назревало, так что это могло случиться в любой день, но они буквально уволили меня после окончания матча. Я еще не дал пресс-конференцию, но пресса уже знала. Я просто хотел уйти, потому что я собирался сделать нечто, о чем пожалел бы".



"Я еще не разговаривал с ассистентами, которых, как я знал, тоже, наверное, уволят, поэтому мне нужно было сказать им что-нибудь, и я продирался через прессу и людей, которые просто уставились на меня, а я просто хотел убраться оттуда".



"Служба безопасности сказала мне: Анге, как ты собираешься выбираться отсюда? Ты же знаешь, что после матчей Премьер-Лиги все дороги заблокированы на полчаса".



"Спустя полчаса они сказали: "Анге, дороги открылись, но там, само собой, пробки". Они сделали все возможное, чтобы вывести меня".



"На одном из светофоров я застрял на 15 минут. Болельщики "Челси" поблизости подкалывали меня, болельщики "Форест" были не сильно добрее".



"Я сидел в машине, а ко мне подходят маленькие дети и просят о селфи. Что мне было делать? Я не хотел расстраивать. Так что я поплатился за свою ошибку, я заплатил довольно высокую цену", — цитирует Постекоглу ESPN.