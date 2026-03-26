Каземиро и Салах могут стать партнерами по команде

Саудовский "Аль-Иттихад" хочет подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Каземиро и нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Контракт Каземиро с "Юнайтед" истекает в конце сезона и продлен не будет, о чем было объявлено еще в январе.



Контракт Салаха должен истечь только в 2027 году, однако Мохамед договорился с "Ливерпулем", что тоже уйдет бесплатно грядущим летом.



И хотя к Каземиро существует серьезный интерес из МЛС, "Аль-Иттихад" внимательно следит за ситуацией и будет готов сделать 34-летнем бразильцу заманчиво предложение в случае расставания с Фабиньо.



Также, как утверждает ESPN, "Аль-Иттихад" возобновил работу над трансфером Салаха, за которого предлагал 150 миллионов фунтов в сентябре 2023.



Потерявший Карима Бензема "Аль-Иттихад" готов сделать Салаха новым лицом своего клуба и всей саудовской лиги.



В данный момент "Аль-Кадисия", возглавляемая бывшим тренером "Ливерпуля" Бренданом Роджерсом, является единственным другим саудовским клубом, обладающим финансами и амбициями, чтобы реально поспорить с "Аль-Иттихадом" за Салаха.



Ни "Аль-Хиляль", ни "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, ни "Аль-Ахли" не будут пытаться заполучить 33-летнего египтянина.