"Бавария" советует "Ливерпулю" забыть об Олисе

Майкл Олисе Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль посоветовал "Ливерпулю" забыть о вингере Майкле Олисе.

Об интересе "Ливерпуля" к Олисе сообщалось и ранее, однако эти слухи вспыхнули с новой силой после того, как Мохамед Салах объявил об уходе из мерсисайдского клуба в конце сезона.

В немецкой прессе даже появилась информация, что "Ливерпуль" готовы выложить 200 миллионов евро (173 млн. фунтов) за Олисе, однако "Бавария" совершенно не помышляет о расставании с 24-летним французом.

"Мы даже не думаем об этом. Он игрок "Баварии", и здесь у него есть все возможности, о которых могут мечтать игроки топ-уровня".

"У Майкла есть контракт с нами до 2029 года, без пункта о выкупе. Мы расслаблены", — сообщил Эберль Bild.





Дата 26.03.2026 08:00

  1. alexomck 26.03.2026 08:11 # alexomck
    если уйдёт из баварки, то только за рекордные бабки для бундеса. понятно, что игроку уровня Олисе немецкий колхоз нафиг не нужен.

Все комментарии к этой новости

