"Бавария" советует "Ливерпулю" забыть об Олисе

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль посоветовал "Ливерпулю" забыть о вингере Майкле Олисе.

Об интересе "Ливерпуля" к Олисе сообщалось и ранее, однако эти слухи вспыхнули с новой силой после того, как Мохамед Салах объявил об уходе из мерсисайдского клуба в конце сезона.



В немецкой прессе даже появилась информация, что "Ливерпуль" готовы выложить 200 миллионов евро (173 млн. фунтов) за Олисе, однако "Бавария" совершенно не помышляет о расставании с 24-летним французом.



"Мы даже не думаем об этом. Он игрок "Баварии", и здесь у него есть все возможности, о которых могут мечтать игроки топ-уровня".



"У Майкла есть контракт с нами до 2029 года, без пункта о выкупе. Мы расслаблены", — сообщил Эберль Bild.