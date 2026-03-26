Рэшфорд может вернуться к игре за "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" открыт к возвращению нападающего Маркуса Рэшфорда, если тот не будет выкуплен испанской "Барселоной" после сезона аренды.

"Барселоне" по-прежнему принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 26 миллионов фунтов, однако в последнее время ходят упорные слухи, что каталонский клуб находит постоянный трансфер Маркуса слишком дорогим и хочет договориться с "Юнайтед" о снижении цены.



По информации ESPN, "Юнайтед" осведомлен об этих спекуляциях и не собирается идти ни на какие уступки. Если "Барселона" не воспользуется своей опцией, летом Маркус вернется в Манчестер, а далее возможны два сценария.



В первом сценарии "Юнайтед" попытается найти другого покупателя на Рэшфорда. Маркус уверенно проводит этот сезон, и на "Олд Траффорд" чувствуют, что смогут продать 28-летнего игрока сборной Англии еще дороже, нежели упомянутые 26 млн. фунтов.



Более того, "Юнайтед" уже получил ряд запросов от клубов из Англии и Европы насчет Рэшфорда, забившего 10 голов в 39 матчах за "Барселону" в этом сезоне.



Второй сценарий предполагает, что "Юнайтед" интегрирует Рэшфорда назад в свою команду, благо тренера Рубена Аморима, из-за разногласий с которым Маркус покинул родной клуб, больше нет в Манчестере.



Утверждается, что Рэшфорд счастлив в "Барселоне" и предпочел бы остаться, но если это окажется невозможно, Маркус не исключает свое возвращение к игре за "Юнайтед".



В данный момент "Барселона" продолжает выступать в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, поэтому финальное решение по Рэшфорду будет отложено на конец сезона.