"Интер Майами" и "ЛА Гэлакси" хотят Каземиро

Клубы МЛС "Интер Майами" и "Ла Гэлакси" заинтересованы в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

Напомним, в январе было объявлено, что Каземиро покинет "Юнайтед" по истечении своего контракта в конце сезона.



Несмотря на великолепную форму Каземиро в последние недели, боссы "Юнайтед" решили, что больше не хотят платить 34-летнему бразильцу 350,000 фунтов в неделю.



Таким образом, "Юнайтед" отпустит бесплатно Каземиро, который сыграл 155 матчей за клуб после своего перехода из "Реала" за 60 млн. фунтов летом 2022.



По информации The Athletic, к Каземиро существует серьезный интерес из МЛС, где ветеран может выбрать между Флоридой и Калифорнией.