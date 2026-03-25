Холл и Ндиайе значатся среди целей "Юнайтед" на лето

Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл и нападающий "Эвертона" Илиман Ндиайе значатся среди трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Занимая третье место в Премьер-Лиге, "Юнайтед" имеет отличные шансы вернуться в Лигу Чемпионов на следующий сезон, а под это потребуется соответствующее усиление.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" планирует приобрести минимум двух полузащитников, но есть и другие позиции, куда "красные дьяволы" собираются пригласить новичков.



Например, "Юнайтед" хочет добавить левого защитника для конкуренции с Люком Шоу. На эту роль рассматриваются Холл и Натаниэль Браун из "Айнтрахта".



А на роль левого флангового нападающего "Юнайтед" рассматривает Ндиайе и Яна Диоманде из "РБ Лейпциг".