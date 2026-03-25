"Арсенал" изучает возможность покупки Кварацхелии

"Арсенал" изучает возможность приобретения вингера французского ПСЖ Хвичи Кварацхелии.

По информации The Independent, "Арсенал" собирается уделить особое внимание обновлению атакующей линии грядущим летом.



"Арсенал" вынужден считаться с правилами финансового фейр-плей УЕФА и Премьер-Лиги, поэтому "канониры" думают не только о приглашении игроков, но и о расставаниях.



Одним из своих потенциальных новичков "Арсенал" рассматривает Кварацхелию, хотя согласование сделки по 25-летнему игроку сборной Грузии крайне сложным.



В то же время "Арсенал" осведомлен, что Кварацхелия открыт к переезду в Премьер-Лигу, несмотря на то, что лишь в прошлом году перешел в ПСЖ из "Наполи".



Помимо Кварацхелии, "Арсенал" также проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Хулиану Альваресу, но платить запрашиваемые 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) не собирается.