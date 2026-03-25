"Арсенал" изучает возможность покупки Кварацхелии

Хвича Кварацхелия "Арсенал" изучает возможность приобретения вингера французского ПСЖ Хвичи Кварацхелии.

По информации The Independent, "Арсенал" собирается уделить особое внимание обновлению атакующей линии грядущим летом.

"Арсенал" вынужден считаться с правилами финансового фейр-плей УЕФА и Премьер-Лиги, поэтому "канониры" думают не только о приглашении игроков, но и о расставаниях.

Одним из своих потенциальных новичков "Арсенал" рассматривает Кварацхелию, хотя согласование сделки по 25-летнему игроку сборной Грузии крайне сложным.

В то же время "Арсенал" осведомлен, что Кварацхелия открыт к переезду в Премьер-Лигу, несмотря на то, что лишь в прошлом году перешел в ПСЖ из "Наполи".

Помимо Кварацхелии, "Арсенал" также проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Хулиану Альваресу, но платить запрашиваемые 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) не собирается.





Метки Арсенал, Кварацхелия, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2026 21:00

Количество просмотров Просмотров: 241


Поиск: