"Ньюкасл" купит нового нападающего
"Ньюкасл" собирается приобрести нового нападающего в летнее трансферное окно.
"Ньюкасл" только прошлым летом потратил 125 миллионов фунтов на Ника Вольтемаде и Йоана Висса, однако оба не оправдывают ожиданий в этом сезоне, подталкивая клуб к дальнейшим инвестициям.
Помимо позиции нападающего, "Ньюкасл" также планирует укрепить последний рубеж грядущим летом, сообщает Sky Sports.
В конце сезона у "Ньюкасла" истекают контракты с Кираном Триппьером и Фабианом Шером, а Аарон Рамсдейл вернется в "Саутгемптон" после сезона аренды у "сорок". Наконец, Джо Уиллок будет продан.
В идеале "Ньюкасл" предпочел бы сохранить своих лучших игроков вроде Тино Ливраменто, Сандро Тонали и Энтони Гордона, однако вероятное непопадание в Лигу Чемпионов ставит "сорок" в уязвимое положение, вдобавок клуб хочет избежать повторения саги с Александером Исаком.
25.03.2026 20:00
Последние комментарии:
Исака назад за 140 млн забирайте, Гакпо за 70 млн, Мамардашвили за 30 млн.
Они хотят Зиркзее
Делапик за полтосик.
Николас Кексон за 70.
выбирайте
