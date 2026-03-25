"Ньюкасл" купит нового нападающего

Эдди Хау "Ньюкасл" собирается приобрести нового нападающего в летнее трансферное окно.

"Ньюкасл" только прошлым летом потратил 125 миллионов фунтов на Ника Вольтемаде и Йоана Висса, однако оба не оправдывают ожиданий в этом сезоне, подталкивая клуб к дальнейшим инвестициям.

Помимо позиции нападающего, "Ньюкасл" также планирует укрепить последний рубеж грядущим летом, сообщает Sky Sports.

В конце сезона у "Ньюкасла" истекают контракты с Кираном Триппьером и Фабианом Шером, а Аарон Рамсдейл вернется в "Саутгемптон" после сезона аренды у "сорок". Наконец, Джо Уиллок будет продан.

В идеале "Ньюкасл" предпочел бы сохранить своих лучших игроков вроде Тино Ливраменто, Сандро Тонали и Энтони Гордона, однако вероятное непопадание в Лигу Чемпионов ставит "сорок" в уязвимое положение, вдобавок клуб хочет избежать повторения саги с Александером Исаком.





Автор mihajlo   

Дата 25.03.2026 20:00

Последние комментарии:




  1. attic06 25.03.2026 20:56 # attic06
    Исака назад за 140 млн забирайте, Гакпо за 70 млн, Мамардашвили за 30 млн.

  2. closer 25.03.2026 20:34 # closer
    Они хотят Зиркзее

  3. dembo 25.03.2026 20:06 # dembo
    Делапик за полтосик.
    Николас Кексон за 70.
    выбирайте

