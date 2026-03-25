"Тоттенхэм" вступил в переговоры с Хюттером

"Тоттенхэм" вступил в переговоры с бывшим главным тренером "Монако" Ади Хюттером.

Боссы "Тоттенхэма" мысленно решились на то, чтобы избавиться от своего временного тренера Игора Тудора.



Однако сперва "Тоттенхэму" нужно определиться с заменой Тудору, и международный перерыв дает "шпорам" время для этого.



Хорошо осведомленный источник подтвердил TEAMtalk, что "Тоттенхэм" уже установил контакт с Хюттером, который находится без клуба после расставания с "Монако" в октябре.



Хюттер, который в "Айнтрахте" дважды признавался Тренером Года в Бундеслиге, заинтересован в работе с "Тоттенхэмом", но пока переговоры находятся на ранней стадии.