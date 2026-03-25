Фернандеш всерьез задумывается об уходе из МЮ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш всерьез задумывается о смене клуба грядущим летом.

Фернандеш на высочайшем уровне проводит этот сезон, забив восемь голов и отдав 16 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



"Юнайтед" не хочет терять Фернандеша и даже готов обсудить с 31-летним полузащитником сборной Португалии новый контракт с повышением зарплаты.



Однако судьба Фернандеша находится в его собственных руках из-за наличия в действующем контракте пункта о выкупе за 57 миллионов фунтов.



К Фернандешу сохраняется интерес из Саудовской Аравии, но форма, в которой Бруну находится, может привлечь и некоторые топ-клубы Европы.



По информации talkSPORT, вероятность ухода Фернандеша из "Юнайтед" весьма высока. Бруну всерьез изучает имеющиеся у него варианты.



Источник добавляет, что Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест" является одной из возможных целей "Юнайтед" на замену Фернандешу.