Мерсон: "Арсенал" выиграет только Премьер-Лигу"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что поражение в финале Кубка Лиги не помешает "канонирам" завоевать титул Премьер-Лиги, но это будет их единственный трофей в этом сезоне.

Поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги в минувшее воскресенье лишило "Арсенал" шансов на квадрупл.



Однако даже в завоевание трех или двух трофеев Мерсон не верит. Пол думает, что команда Микеля Артеты ограничится только титулом Премьер-Лиги.



"Во втором тайме финала Кубка Лиги "Манчестер Сити" включился в игру и преподал "Арсеналу" футбольный урок высочайшего уровня".



"На протяжении 25 минут второго тайма никто из "Арсенала" не хотел получать мяч. Они выбивали мяч подальше, просто отдавали его назад "Сити".



"И "Сити" сокрушил их, абсолютно сокрушил".



"Это болезненное поражение для "Арсенала". Это поражение, которое подрывает вашу уверенность в себе, потому что, возвращаясь в раздевалку после этого, вы думаете: "О, Боже, нас просто сокрушили во втором тайме".



"Повлияет ли это на Премьер-Лигу? "Арсенал" слишком хорош для других команд, против которых им предстоит сыграть в концовке, поэтому они победят эти команды".



"Но глядя на этот матч и этот второй тайм, я не представляю, что "Арсенал" выиграет что-либо еще, кроме Премьер-Лиги".



"Манчестер Сити" все еще участвует в Кубке Англии. После увиденного в этом матче вы будете шокированы, если "Арсенал" доберется до "Уэмбли" и победит их".



"Далее Лига Чемпионов. Я смотрю на "Барселону", на которую "Арсенал" может выйти в полуфинале, и я не вижу у "Арсенала" скорости, чтобы создать проблемы высокой линии обороны "Барселоны".



"Их нападающие не обладают взрывной скоростью — они не такие, как Энтони Эланга или Энтони Гордон, которые создавали "Барселоне" проблемы в 1/8 финала".



"Мне страшно представить, что "Барселона" может сделать с "Арсеналом", — сообщил Мерсон Sky Sports.