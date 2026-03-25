Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали предпочитает вернуться в Италию грядущим летом, однако такой сценарий выглядит маловероятным.

На протяжении последних месяцев не утихают слухи насчет будущего Тонали. "Ньюкасл" может быть уязвим к предложениям насчет Сандро, учитывая вероятное непопадание в Лигу Чемпионов.



По информации talkSPORT, сам Тонали хотел бы вернуться в Италию, которую он покинул летом 2023, когда "Ньюкасл" приобрел его у "Милана" за 55 миллионов фунтов.



Однако сейчас Тонали оценивается примерно в 80 млн. фунтов, что клубам Серии А совершенно не по зубам. Поэтому, если Сандро и покинет "Ньюкасл", то с высокой вероятностью останется в Премьер-Лиге.



Среди претендентов на Тонали значится "Манчестер Юнайтед", но также побороться за 25-летнего итальянца может "Манчестер Сити" в случае расставания с Родри.