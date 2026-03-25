Мерсон: "Игроки "Челси" не на одной волне с Росеньором"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главному тренеру "Челси" Лиаму Росеньору так и не удалось заслужить доверие ни фанатов, ни своих игроков.

Перед этим международным перерывом "Челси" потерпел три поражения подряд, включая проигрыш "Эвертону" со счетом 3:0 в минувшее воскресенье, в результате чего "синие" оказались на шестом месте в Премьер-Лиге.



Многие болельщики "Челси" изначально скептически отнеслись к приглашению Росеньора из "Страсбура", и Мерсону кажется, что то же самое чувствуют и игроки насчет своего неопытного тренера.



"Это был плохой месяц для Лиама Росеньора в "Челси". Их прихлопнули четыре матча подряд. Они не могут выиграть ни матча".



"Есть разные способы проигрывать футбольные матчи, и они делали это ужасно. Против "Эвертона" за ними было ужасно наблюдать. Мне не казалось, что игроки действительно на одной волне с тренером".



"Если Арне Слота уволят из "Ливерпуля" на этой неделе, или Эдди Хау уйдет из "Ньюкасла", получил бы Лиам Росеньор из "Страсбура" одну из этих двух работ?"



"Я пойду дальше: его, вообще, пригласили бы на собеседование? Это безумие".



"Эта команда "Челси" совсем не нравится своим болельщикам, которые стали подвергать Росеньора давлению с первого дня".



"Что касается руководства, то, каким бы ни был их план, Росеньору нужно попасть в топ-5, чтобы их осчастливить", — сообщил Мерсон Sky Sports.