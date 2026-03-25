Кайседо связывает свое будущее с "Челси"

Полузащитник Мойсес Кайседо дал понять, что связывает свое долгосрочное будущее с "Челси".

Согласно слухам, Энцо Фернандес, партнер Кайседо по полузащите "Челси", помышляет о смене клуба грядущим летом и надеется получить приглашение из "Реала".



А вот Кайседо о других клубах не думает. 24-летний эквадорец поставил перед собой цель стать легендой "Челси".



"Прямо сейчас я сосредоточен только на своем клубе. У меня есть контракт там".



"Я хочу добиться успеха, я хочу стать легендой там, и я сделаю это с Божьей помощью. На этом пока все", — цитирует Кайседо talkSPORT.