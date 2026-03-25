Леманн считает, что Кепа должен остаться на воротах "Арсенала"
Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн считает, что Кепа Аррисабалага должен сохранить место в стартовом составе "канониров" на следующий матч.
В минувшее воскресенье Кепа отметился результативной ошибкой в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити", и эта ошибка предрешила судьбу матча на "Уэмбли".
После окончания международного перерыва "Арсенал" сыграет против "Саутгемптона" в четвертьфинале Кубка Англии, и Леманн не видит причины наказывать Кепу.
"Кепа вывел их в финал, он хороший голкипер. Он совершил одну ошибку, которая говорит сама за себя. Он пытался поймать мяч, что мне нравится, но в остальном он провел хороший матч".
"Он совершил одну ошибку, такое случается, но "Арсенал" не забил, и это расстраивает".
"Почему не оставить его на воротах? Кепа — хороший голкипер, пускай играет кубковые матчи".
"Нужно давать ему игровой время, потому что с Райей может что-нибудь случиться, и тогда вам потребуется хороший запасной голкипер, который полон уверенности а себе и знает, что тренер ему доверяет", — сообщил Леманн The Sun.
25.03.2026 10:00
На следующий матч - да. В случае выхода в финал - нет. И это была не одна ошибка а две, его выход из ворот на ЖК чудом не закончился провалом, хотя то что вся команда сыграла поршиво = факт
До конца сезона его в основу)
