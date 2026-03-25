Через пару недель защитник "Челси" Леви Колуилл может сыграть свои первые минуты в этом сезоне.

Колуилл проявил себя с лучшей стороны на клубном Чемпионате Мира прошлым летом и рассматривался ключевым игроком команды на этот сезон.



Однако в первый же день предсезонной подготовки "Челси" Колуилл поучил травму крестообразных связок колена и перенес операцию, пока не сыграв ни минуты в этой кампании.



По информации The Sun, еще с прошлого месяца 23-летний англичанин начал принимать участие в тренировках первой команды "Челси".



А долгожданное возвращение Колуилла на футбольное поле может состояться в матче команды "Челси" U-21 против оппонентов из "Фулхэма" 10 апреля.