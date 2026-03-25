Семь вещей, что мы узнали в 31-м туре

"Эвертон" неожиданно уверенно победил "Челси", "Ливерпуль" проиграл "Брайтону", а "Тоттенхэм" продолжил свое падение, уступив конкуренту в борьбе за выживание в лице "Ноттингем Форест". Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Тоттенхэм" — под прямой угрозой вылета



"Тоттенхэм" продолжает валиться и после обнадеживающей ничьей на поле "Ливерпуля" крупно проиграл дома "Ноттингем Форест", прямому конкуренту. Нельзя сказать, что этот матч был полностью провальным для "шпор", и счет в нем немного не по игре, но психологическое состояние команды Игора Тудора настолько плачевно, что при в целом равном матче она умудрилась уступить крупно на своем поле.



Впереди у "шпор" семь определяющих матчей, в которых и решится их судьба. В этом графике есть разные соперники, но все они сейчас будут опасны для "Тоттенхэма", так как сами лондонцы находятся под давлением ситуации, в которой никто не планировал оказаться — ни игроки, ни руководство.



Привычной ситуация является лишь для Игора Тудора, но весь его опыт "спасательных" операций в Серии А оказался бесполезен в новой лиге, и сейчас, во время международной паузы, руководству "Тоттенхэма" нужно решить продолжать ли верить в хорватского "паромщика" или делать новую рискованную ставку, позвав кого-нибудь еще.



Сангаре — теневой герой битвы за шесть очков "Тоттенхэма" и "Форест"



В этом очень разочаровывающем сезоне для "Форест" одним из немногих позитивных моментов стала форма Ибраима Сангаре. Полузащитнику из Кот-д'Ивуара сейчас 28 лет, и он находится, можно сказать, на пике своей карьеры.



Несмотря на то, что он пропустил месяц из-за участия в Кубке Африки, он уже сыграл в этом сезоне больше матчей, чем в любой из двух предыдущих своих кампаний в Англии. Его партнерство с Эллиотом Андерсоном в центре поля работает очень хорошо, Сангаре исполняет для Андерсона ту же роль, что и Андерсон для Деклана Райса в сборной Англии.



Он располагается в обороне, читает игру, заполняет пространство, разумно пасует, создавая платформу для своего партнера, чтобы тот мог бороться за мяч. Доминик Соланке, опускаясь в зону Сангаре, почти не имел шансов, как и вышедший на замену Хави Симонс, что во многом и стало фундаментом для важнейшей победы "лесников" над конкурентом.



Майну нужно проявить себя в остатке сезона



Возрождение Кобби Майну — одна из историй успеха 10-матчевого пребывания Майкла Кэррика в "Манчестер Юнайтед". Ходили слухи о его аренде, поскольку Рубен Аморим потерял веру в местного парня, но Кэррик исправил положение вещей, реанимировав воспитанника клуба и подтолкнув того к новому контракту.



Временный тренер неплохо разбирается в сильных качествах Майну, так как работал с ним ранее. Кобби добился возвращения в сборную Англии, вероятно, за счет Алекса Скотта из "Борнмута", который был включен в состав Томаса Тухеля в ноябре. В пятницу вечером Скотт показал гораздо более впечатляющую игру, его постоянное движение сбивало с толку полузащиту и оборону "Юнайтед", так что положение Майну и в сборной, и в клубе все еще шаткое, и ему нужно доказывать свое право на пребывание на высшем уровне стабильной игрой.



У команды Кэррика дефицит игроков в этом амплуа, отсюда и слухи о возможном переходе Бруно Гимараэса из "Ньюкасла". Заключить сделку с клубом, который так неохотно и болезненно потерял Александера Исака, будет сложно, но замена Каземиро — главный приоритет "Юнайтед". В оставшихся матчах сезона Майну нужно показать, что он способен конкурировать на позиции опорника.



Гарнер заслужил вызов в сборную Англии



Дэвид Мойес надеется, что Джеймс Гарнер "вернется еще более классным игроком" после своего дебюта в составе сборной Англии. Первый вызов 25-летнего футболиста в национальную команду в пятницу уже дал о себе знать, судя по его уверенной игре против "Челси" на выходных.



Гарнер впечатлял своей игрой за "Эвертон" весь сезон — даже гораздо дольше, и на разных позициях, но любой, кто сомневался в выборе Томаса Тухеля, получил ответ в субботу, когда полузащитник стал ключом к лучшей домашней победе на стадионе "Хилл Дикинсон" при в лучшей атмосфере на данный момент.



Пас Гарнера, приведший к первому голу Бету, был великолепен, но в игре Джеймса также чувствовались уверенность и интеллект, которые подняли приобретенного за 15 миллионов фунтов из "Манчестер Юнайтед" полузащитника выше Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо.



"Он был в поле зрения сборной Англии еще до Рождества, но так и не попал в нее", — сказал Мойес. "Поэтому ему пришлось поддерживать свою форму с ноября по март, и он это сделал. Если учесть уровень игроков, против которых он соревновался — Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон из "Ноттингем Форест" или Деклан Райс из "Арсенала", — он блестяще справляется со своей задачей".



Ле Фе показал "Ньюкаслу", чего им не хватает



Не в первый раз в этом сезоне "сороки" начали хорошо, но неточность передач в конечном итоге подвела их. После того, как "Сандерленд" отыгрался и одержал победу 1:2 на "Сент-Джеймс Парк", оформив дубль в лиге против своих соседей, Эдди Хау признал, что в полузащите хозяев, игравших без травмированных Сандро Тонали, Бруно Гимараэса и Льюиса Майли, наблюдался "недостаток качества".



Команда Режиса Ле Бри пострадала от травм еще сильнее и сыграла со вторым голкипером в лице Мелькера Элльборга. Но по мере того, как они постепенно брали игру под контроль, а Брайан Бробби блистал на позиции центрального нападающего, их превосходство в обращении с мячом становилось все более очевидным.



Немногие в составе "Сандерленда" могут отдать точный пас лучше, чем Энцо Ле Фе, и, что вполне уместно, именно недавно оправившийся от травмы плеймейкер вышел на замену и отдал отличную голевую передачу на 90-й минуте, которая обеспечила команде победный гол. Учитывая его рост всего в 170 см, Ле Фе не относится к тому типу игроков, которых сейчас обычно подписывает "Ньюкасл" под руководством Хау, но его техника и видение игры выявили недостатки команды в плане креативности. Быстрота и физическая сила сами по себе не гарантируют успеха.



"Пчелы" отчаянно пытаются вернуть себе былую форму



В субботнем матче с "Лидсом", завершившемся без голов, "Брентфорд" продемонстрировал мало амбиций. С самого начала и до конца матча казалось, что "пчелы" не смогут забить, они охотно тянули время и отчаянно надеялись, что стандартное положение принесет гол.



Но этого не произошло и даже не было близко. Одна из проблем — недостаточная глубина состава, из-за чего они не могли усилить игру заменами со скамейки. Из девяти запасных пятеро не играли в Премьер-Лиге, а еще один провел на поле всего 38 минут за четыре выхода на замену. "Брентфорд" все еще борется за место в еврокубках, но список травмированных может стать решающим фактором при распределении мест.



Международный перерыв и Кубок Англии означают, что до следующего матча, запланированного на 11 апреля, пройдет три недели, что позволит "Брентфорду" восстановить некоторых игроков, и это будет необходимо, потому что команда, похоже, больше не сможет бороться за ничьи.



Двойные стандарты и избирательная принципиальность арбитров



В последнее время много говорят о двойных стандартах и ​​предвзятости судей по отношению к домашним командам. Фабиан Хюрцелер поделился своим разочарованием по поводу еще одного случая, когда, по его мнению, условия игры не были равны.



Тренер "Брайтона" получил желтую карточку за то, что показал воображаемую карточку и спросил, почему Алексис Макаллистер не получил предупреждение во время их победы над "Ливерпулем".



"Это слишком сурово", — сказал Хюрцелер после матча. "Если я вижу, как ведут себя другие, и сам веду себя так же, сразу получая желтую карточку, то это абсурд. Я ничего не сказал. Я спросил, почему в этом случае соперник не получил желтую карточку за фол. Это был единственный мой вопрос".



Ему указали на то, что в своде правил указано, что такой жест влечет за собой предупреждение. "Но даже тогда я могу сказать вам, что другие тренеры в лиге тоже так делают", — сказал он. "Есть четкое правило, но его нужно соблюдать для всех". Он прав — другие тренеры постоянно размахивают воображаемыми карточками на бровке поля и не несут за это наказания. Однако Хюрцелер теперь будет дисквалифицирован на два матча.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru