Ланг избежал полной ампутации пальца руки

Вингер турецкого "Галатасарая" Ноа Ланг избежал полной ампутации большого пальца руки, поврежденного в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

На прошлой неделе "Галатасарай" завершил свое выступление в Лиге Чемпионов, потерпев поражение на "Энфилде" со счетом 4:0.



Этот матч был дополнительно омрачен для гостевой команды травмой Ланга, который влетел в рекламный щит и буквально разорвал в клочья свой палец.



Лангу потребовались носилки и кислородная маска, чтобы покинуть футбольное поле. С тех пор Ноа перенес две операции, которые позволили спасти большую часть пальца.



"Я бы хотел прояснить, что полной ампутации не было, однако травма значительна. В данный момент проблем нет, но он остается под наблюдением медицинской службы "Галатасарая". Мы находимся в тесном контакте с медицинским персоналом сборной Голландии", — цитирует доктора "Галатасарая" Йенера Инса The Athletic.



"Палец полностью остался, и это самое важное. Я просто не смогу играть в PlayStation какое-то время, но это придет. К счастью, мне нужны только ноги, чтобы играть в футбол. Я правша, так что это (травма пальца) не имеет значения в туалете... В вещах вроде принятия душа мне нужно немного помощи", — сказал сам Ланг.