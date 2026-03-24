Переход Пепи в "Фулхэм" снова сорвался

Технический директор голландского ПСВ Эрнест Стюарт подтвердил, что предполагаемый переход нападающего Рикардо Пепи в "Фулхэм" снова сорвался.

Не сумев заполучить Пепи в зимнее трансферное окно, вскоре "Фулхэм" возобновил переговоры с ПСВ, чтобы приобрести Рикардо летом за 32 миллиона фунтов.



В прошлый четверг Пепи даже посетил Лондон и прошел медобследование, однако два клуба так и не смогли согласовать некоторые детали вроде сценария действий, при котором 23-летний игрок сборной США получит травму в остатке сезона.



Мы еще зимой вели переговоры с "Фулхэмом" и были близки к компромиссу, когда закрылось трансферное окно".



"Мы уже не могли обзавестись заменой, поэтому в тот момент трансфер не состоялся. Но неделю спустя мы возобновили переговоры".



"Ответственность за игрока — это очень важная деталь, которая всегда имела значение. И хотя мы слегка сблизились в этом отношении, в конце концов разногласия все равно остались слишком велики".



"Рикардо действительно этого хотел. Это неприятная ситуация, особенно для Рикардо. Мы, конечно, рады, что сохранили хорошего нападающего", — сообщил Стюарт ESPN Netherlands.