Атакующий полузащитник "Арсенала" Эберечи Эзе пропустит до шести недель с травмой икроножной мышцы.

Эту травму 27-летний Эзе получил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Байера" на прошлой неделе (2:0).



В результате Эзе пропустил поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги в минувшее воскресенье и не смог откликнуться на вызов из сборной Англии.



После матча на "Уэмбли" главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал, что характер травмы Эзе станет ясен после углубленное обследования, и BBC удалось выяснить, что Эберечи пропустит от четырех до шести недель.



Таким образом, теперь под вопросом оказалось участие Эзе в важнейшем матче Премьер-Лиги против "Сити" 19 апреля.