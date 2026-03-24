"Кристал Пэлас" может позвать Ираолу
"Кристал Пэлас" задумывается о приглашении главного тренера "Борнмута" Андони Ираолы.
Нынешний наставник "Пэлас" Оливер Гласнер еще в октябре сообщил клубу, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.
"Пэлас" пока не определился с заменой Гласнеру, однако The Telegraph утверждает, что "орлы" готовы предпринять амбициозную попытку заманить Ираолу.
Контракт Ираолы тоже истекает в конце сезона. "Борнмут" отчаянно хочет сохранить Андони, но тот не спешит с решением насчет своего будущего, потому что не уверен в амбициях "вишенок".
К Ираоле также существует интерес со стороны клубов из Лиги Чемпионов и "Атлетика", за который он провел свыше 500 матчей в качестве игрока.
24.03.2026 19:00
